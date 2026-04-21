Milazzo, cambio al vertice in Polizia Locale: Campagna nuovo comandante

Si è insediato nella mattinata di ieri il nuovo Comandante della Polizia Locale di Milazzo, Salvatore Campagna, al termine del percorso concorsuale avviato da Palazzo dell’Aquila.

Il passaggio di consegne è avvenuto nel corso di una cerimonia istituzionale tenutasi in Municipio alla presenza delle autorità cittadine. Campagna subentra a Giacomo Villari, che lascia l’incarico dopo quasi tre anni alla guida del Corpo.

Chi è Salvatore Campagna

Cinquantuno anni, carriera costruita tra enti del comprensorio tirrenico e della riviera jonica, il nuovo comandante porta con sé un bagaglio significativo di esperienza amministrativa. Nel suo percorso anche l’incarico di Sindaco del Comune di Condrò, ruolo che ha contribuito a rafforzarne le competenze gestionali e organizzative.

La nomina si inserisce nella strategia dell’Amministrazione Comunale volta a rilanciare e potenziare il settore della Polizia Locale, considerato centrale per il controllo del territorio e la sicurezza urbana. Tra le principali sfide, la gestione della viabilità e dei flussi veicolari in una città sempre più dinamica e complessa.

“Sono orgoglioso di assumere questo incarico e di poter mettere la mia esperienza al servizio della comunità – ha dichiarato il Comandate Salvatore Campagna -. Sono contento di essere a Milazzo, una città dinamica e con grandi potenzialità. Lavorerò con impegno e spirito di collaborazione per rafforzare la presenza della Polizia Locale sul territorio, migliorare l’organizzazione del Corpo e rispondere con efficacia alle esigenze dei cittadini.”

Tra gli obiettivi prioritari del nuovo comandante figurano la riorganizzazione interna del Corpo, l’intensificazione dei controlli sul territorio e una maggiore presenza nelle aree più sensibili, con l’intento di contrastare situazioni di disordine e garantire maggiore sicurezza e vivibilità ai cittadini.