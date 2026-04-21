Il Lido Baiadèra di Oliveri tra i migliori beach club d’Italia

Il Lido Baiadèra di Oliveri è tra i migliori beach club d’Italia: questo rappresenta il terzo riconoscimento consecutivo nella guida 2026. Un nuovo, importante traguardo per il turismo siciliano e per la provincia di Messina. Per il Lido Baiadèra di Oliveri dopo il premio di Rimini al TTG, arriva, per il terzo anno consecutivo l’ingresso nella prestigiosa guida ai migliori beach club d’Italia, confermandosi tra le realtà balneari più apprezzate del panorama nazionale.

La cerimonia ufficiale di presentazione della guida 2026 si terrà il prossimo 7 maggio alle ore 18:30 nella raffinata cornice dell’ Excelsior Gallia Hotel di Milano, luogo simbolo dell’eccellenza dell’ospitalità italiana. A rappresentare il Lido Baiadèra sarà Francesco Scardino, esponente della famiglia che da anni guida con passione e visione questa attività.

Un riconoscimento che va ben oltre il singolo stabilimento: è il territorio di Oliveri, autentica perla della Sicilia tirrenica, a emergere con forza grazie a un’offerta turistica che punta sulla qualità, sull’accoglienza e sulla valorizzazione delle risorse locali. Il successo del Lido Baiadèra testimonia come, anche, realtà radicate in contesti territoriali più piccoli possano competere ai massimi livelli nazionali, diventando ambasciatrici di un turismo serio e sostenibile.

Alla cerimonia, il Lido Baiadèra sarà inoltre in compagnia di altri illustri colleghi siciliani, che negli anni si sono contraddistinti per eccellenza, innovazione e qualità dei servizi, contribuendo a rafforzare l’immagine dell’isola come destinazione turistica di primo piano.

Presenza, responsabilità e orgoglio sono i valori che accompagnano questo percorso virtuoso.

La famiglia Scardino ha saputo trasformare una risorsa naturale in un punto di riferimento per residenti e visitatori, contribuendo alla crescita dell’intero comparto turistico della provincia di Messina. L’inserimento nella guida per il terzo anno consecutivo rappresenta non solo un premio al lavoro svolto, ma anche uno stimolo a proseguire su una strada fatta di qualità, innovazione e attenzione al territorio.

Un risultato che rafforza l’immagine della Sicilia come destinazione d’eccellenza nel panorama balneare italiano e internazionale.