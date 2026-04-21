Barcellona, condannato per aggressione: aveva morso l’orecchio a un altro durante una lite

Si è concluso con una condanna in primo grado il procedimento penale relativo a una violenta aggressione avvenuta nel comprensorio di Barcellona Pozzo di Gotto. La richiesta del PM era 5 anni e 4 mesi, disattesa dal GIP che ha inflitto invece una condanna a 5 anni e 8 mesi di reclusione.

Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità dell’imputato per i fatti contestati, ritenendo pienamente provata la dinamica emersa nel corso del giudizio abbreviato.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto ricostruito in aula, l’episodio sarebbe scaturito da un alterco degenerato in violenza fisica all’interno di uno dei bar più rinomati della città. Durante la lite, la persona offesa è stata aggredita e ha riportato gravi conseguenze.

In particolare, l’imputato, rappresentato in giudizio dagli avvocati Lo Presti e Aloisio, avrebbe strappato con un morso una parte dell’orecchio della vittima, provocando lesioni rilevanti e rendendo necessario l’intervento dei sanitari. Un episodio ritenuto particolarmente grave anche alla luce delle modalità con cui si è verificato.

Il processo e la decisione

Nel corso del processo, la parte offesa – assistita dall’avvocato Diego Lanza – ha sostenuto le proprie ragioni, contribuendo alla ricostruzione dei fatti poi accolta dal giudice.

Il Tribunale, al termine delle discussioni finali, ha ritenuto dimostrata la colpevolezza dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio, pronunciando sentenza di condanna e disponendo le sanzioni previste dalla legge.

Possibili sviluppi

La sentenza di primo grado potrà essere impugnata nei termini previsti dall’ordinamento. La vicenda giudiziaria, dunque, potrebbe proseguire nei successivi gradi di giudizio.