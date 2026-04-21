Asp Messina, “Cuori Ribelli”: missione in Costa d’Avorio e oltre 50 bambini visitati

Prosegue e si rafforza il progetto solidale “Cuori Ribelli”, promosso dall’associazione Una Voce per Padre Pio guidata da Enzo Palumbo con il sostegno dell’Asp di Messina e il coinvolgimento dell’équipe di Cardiochirurgia Pediatrica del Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo di Taormina.

Nei giorni scorsi si è conclusa una significativa missione esplorativa in Costa d’Avorio. Presso l’ospedale “Il Paradiso di Padre Pio” di Bonoua, grazia anche alla collaborazione di medici camerunesi, sono stati visitati oltre 50 bambini affetti da cardiopatie congenite.

A salutare simbolicamente la partenza della missione anche il cantante Sal Da Vinci, da tempo vicino all’associazione, che ha espresso il proprio sostegno ai medici impegnati sul campo.

Una presenza consolidata ad Abidjan

Nel corso degli anni, l’associazione ha consolidato una presenza strutturata nella capitale ivoriana Abidjan, dove ha realizzato diverse opere: un orfanotrofio, una scuola materna, una casa di accoglienza e una struttura dedicata ai neonati in condizioni di fragilità.

A queste si affianca un ospedale moderno e attrezzato, pronto ad accogliere stabilmente gli specialisti italiani per avviare attività di cardiochirurgia pediatrica direttamente sul territorio.

Finora sono stati oltre 300 i bambini ivoriani curati in Italia, tra Genova, Roma e Taormina, affrontando lunghi viaggi e costi elevati. L’obiettivo attuale è invertire questo modello: operare i piccoli pazienti nei loro Paesi d’origine, migliorando l’accesso alle cure e contribuendo alla formazione del personale sanitario locale.

Intanto, a fine mese, il progetto “Cuori Ribelli” farà tappa in Etiopia, dove entrerà nella sua fase operativa. L’équipe del CCPM sarà impegnata tra Addis Abeba e il nord del Paese in sei ospedali, con un programma che prevede 50 interventi di cardiochirurgia pediatrica e 30 procedure di emodinamica.