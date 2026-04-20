Il Sogno del Verga’s Team: Tra Robotica e Passione alla First LEGO League

Il 19 febbraio 2026, il nostro collettivo, il Verga’s Team, è approdato a Palermo con il cuore colmo di aspettative per la selezione regionale della First LEGO League. Questa manifestazione non è una semplice gara ma è una vera competizione internazionale che usa il gioco e la robotica come chiavi per spalancare ai ragazzi le porte del futuro.

Il percorso è lungo e ambizioso e si articola in tre tappe: la selezione regionale, la finale nazionale e l’incredibile traguardo mondiale di Houston, negli Stati Uniti. Arrivare in America significa partecipare a un incontro mondiale di raro prestigio, dove i vincitori di oltre 110 nazioni si confrontano in un serrato calendario di gare per decretare la squadra e il Paese campione del mondo.

Il Verga’s Team è una squadra composta da 23 alunne e alunni provenienti dalle classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado “G. Verga”, che appartiene all’I.C. Capuana di Barcellona P.G. diretto dalla dottoressa Carmela Pino. Pur diversi per età, carattere e capacità, la passione per il gioco e la robotica e la voglia di metterci in gioco ci ha uniti.

La competizione si articolava in tre ambiti: il Robot Game, dove la nostra creatura meccanica ha affrontato tre round di fuoco; la sessione dinanzi alla giuria, un momento quasi sacro per raccontare la genesi del team, l’Innovation Project e il Robot design; e infine la Final Four, una semifinale e finale a eliminazione diretta tra le migliori quattro squadre.

È importante sottolineare che, sebbene la Final Four sia emozionante, il primato assoluto spetta a chi ottiene il punteggio più alto nei round regolamentari o eventualmente nella finale Four. Ogni dettaglio conta: abbiamo affrontato un protocollo rigoroso di dodici minuti, cercando di trasmettere ai giudici tutta la nostra dedizione durante la presentazione del progetto innovativo e del robot.

Per il nostro Innovation Project, abbiamo voluto osare, integrando cinque pilastri tecnologici d’avanguardia: il Georadar per le indagini geofisiche, il Luma AI per i modelli 3D, il sistema Lidar per mappature laser precise, fino all’uso di Spatial e Minecraft. Ma dietro i termini tecnici c’è un’anima: abbiamo preso ispirazione dal famoso romanzo “Viaggio al centro della Terra” di Jules Verne, creando una struttura che ripercorreva la nostra storia passo dopo passo e un museo virtuale dentro ai VR per un’esperienza davvero futuristica.

Il nostro robot è stato costruito con il kit LEGO Spike e la sua relativa espansione ha cercato risolvere i problemi riscontrati la scorsa stagione in merito alla grandezza delle ruote. Per renderlo ancora più compatto e veloce abbiamo scelto una configurazione a tre motori e gli abbiamo dato un’estetica che ha voluto omaggiare “U Carru Mattu”, il leggendario carro messinese. Lo abbiamo chiamato “Gino il Robottino”: un nome scherzoso che nasconde però un’ingegneria dinamica e armoniosa.

Non abbiamo dimenticato di rispettare i Core Values (i valori fondamentali): per noi il fair play è tutto! All’inizio della gara abbiamo rotto il ghiaccio distribuendo portachiavi a forma di mattoncino con il nostro logo, che sono andati letteralmente a ruba tra giudici e avversari. Inoltre tutti i componenti del gruppo hanno sempre rispettato le regole della gara e soprattutto gli avversari con i quali abbiamo dialogato e fatto amicizia.

I risultati ci hanno dato ragione: nel secondo round guidavamo la classifica con 210 punti, saliti poi a ben 270 nel terzo round, lasciando la seconda squadra a una distanza siderale di 120 punti. La nostra superiorità tecnica era così evidente che i giudici, rapiti dalla bellezza e dalla dinamicità del nostro lavoro, ci hanno trattenuto per trentanove minuti (anziché dodici previsti dal Regolamento) incalzandoci con domande alle quali abbiamo risposto senza alcun timore.

Al momento della premiazione, la tensione era tanta come pure la speranza di accedere alle finali nazionali. Abbiamo portato a casa due dei quattro premi principali: il Primo Premio per il Robot Design e il Primo Premio per la Prestazione Robotica (il Robot Game). Nonostante fossimo i campioni assoluti nel punteggio e avessimo il tifo di tutte le altre squadre, l’Innovation Project è stato vinto dalla FLL 181 “I Ranchibot”. Il pass per la finale nazionale è stato assegnato alla FLL302 “Master Builders” e le altre squadre si sono guadagnate atri premi, non necessari per la finale.

Inutile nascondere un velo di amarezza nel vedere chi non ha vinto premi tecnici accedere alla finale al posto nostro, Brucia un po’! Tuttavia, torniamo a casa con la consapevolezza di essere cresciuti tantissimo. Rispetto allo scorso anno, dove avevamo ottenuto solo un attestato di partecipazione, oggi siamo campioni nel punteggio e nell’innovazione. Siamo fieri di ciò che abbiamo fatto, ma siamo già pronti a fare di meglio il prossimo anno.