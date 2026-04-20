Barcellona, interruzione servizio idrico il 21 aprile

Disagi previsti per la giornata di domani, martedì 21 aprile 2026, a causa di un intervento urgente sulla rete idrica cittadina di Barcellona Pozzo di Gotto.
L’erogazione dell’acqua potabile sarà infatti temporaneamente sospesa per consentire la riparazione urgente della condotta centrale situata in via Gesù e Maria n. 64.
L’intervento: orari e zone interessate
L’intervento avrà inizio alle ore 08:00 e proseguirà fino al completamento dei lavori. La normale erogazione dell’acqua potabile dovrebbe essere ripristinata già nel tardo pomeriggio.
L’interruzione riguarderà diverse aree della città, in particolare: Via Risorgimento, Via dei Mille, zona Fornace, Panteini, Sant’Anna, Carmine, Via Gesù e Maria e parte di Via Garibaldi (zona Pozzo di Gotto).