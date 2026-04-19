Il Barcellona Basket domina: vittoria netta su Molfetta per 85-65

Successo convincente per il Barcellona Basket, che supera Molfetta con un netto 85-65 al termine di una gara in crescendo. Dopo un avvio equilibrato, i padroni di casa hanno preso il controllo già nel secondo quarto, costruendo un vantaggio solido e gestendo con autorità fino alla sirena finale. Protagonista dell’incontro Thomas Aguzzoli, top scorer con 21 punti.

Il resoconto della gara

Primo quarto: l’avvio lascia presagire una sfida equilibrata, con le due squadre a rispondersi colpo su colpo. È Molfetta a sbloccare il punteggio, ma il Barcellona Basket replica immediatamente con Sebastianelli. A metà frazione gli ospiti provano ad allungare, ma una tripla dello stesso Sebastianelli ristabilisce la parità sull’11-11. I giallorossi ritrovano ritmo e intensità, riuscendo a contenere gli avversari nel finale: a due minuti dalla sirena il punteggio è 19-18, prima dell’allungo che chiude il quarto sul 25-20.

Secondo quarto: nel secondo periodo cambia l’inerzia della gara. Il Barcellona Basket alza il livello su entrambi i lati del campo e piazza subito un parziale importante, portandosi avanti di 10 punti dopo pochi minuti. Molfetta fatica, complice qualche errore di troppo sia in fase di costruzione che al tiro. I padroni di casa ne approfittano, giocano con grande energia e allungano fino al +16 a metà quarto. Il divario si amplia ulteriormente fino al 46-27 dell’intervallo lungo, segno di una netta supremazia dei giallorossi.

Terzo quarto: dopo la pausa, Molfetta prova a reagire con Mezzina, che firma un appoggio e una tripla per riaccendere le speranze. La risposta del Barcellona Basket non tarda ad arrivare, con Malkic che colpisce dall’arco. Gli ospiti mostrano maggiore intensità difensiva, limitando alcune soluzioni dei padroni di casa, ma il margine resta consistente: a 5’38” dalla fine del quarto il punteggio è 51-38. Il periodo si chiude sul 56-39, con i giallorossi ancora saldamente in controllo.

Ultimo quarto: nell’ultima frazione il Barcellona Basket gestisce senza affanni, mantenendo alta l’intensità e allungando fino al +20. Molfetta non riesce a rientrare in partita e deve arrendersi alla solidità dei padroni di casa, efficaci sia in attacco che in difesa. La gara si conclude sull’85-65, coronando una prestazione convincente dei giallorossi.

Tabellino e parziali

Barcellona Basket: Okereke 16, Di Marzio 2, Aguzzoli 21, Malkic 19, Sebastianelli 16, Sindoni, Dancetovic, Cessel n.e., Fraga 6, Galipò, Grivo 5. All. Bartocci.

Virtus Molfetta: Bolis 14, Quarta 15, Daunys 2, Potito, Favali 13, Natalini, Brugia 3, Senghor 2, Pieri 7, Annese 1, Mezzina 8, Bianco. All. Azzollini.

Parziali: 25-20, 46-27, 56-39, 85-65.

Arbitri: Filesi Paolo di Chiaramonte Gulfi (RG) e Giunta Francesco di Ragusa (RG).