Castroreale, “La tavola delle connessioni invisibili” con Francesco Tigani

Oggi, sabato 18 aprile 2026 alle ore 17:30 presso l’Auditorium SS. Salvatore di Castroreale si terrà l’evento “La tavola delle connessioni invisibili. Il trittico di Smeraldo di Francesco Tigani”.

L’iniziativa è promossa dal Lions Club Castroreale, presieduto da Claudio Cannas, e dalla Pro Loco Artemisia, guidata da Mariella Sclafani.

Un dialogo tra le opere di Tigani

L’evento sarà introdotto e moderato da Agata Spampinato, con interventi di Mariella Sclafani e dello stesso autore, e si propone come una serata dedicata alle opere di Tigani.

Un progetto che attraversa scrittura, pensiero e simbolo, mettendo in dialogo opere diverse come parti di un unico disegno.

Durante l’incontro le letture di Margherita Smedile e Gianfranco Quero accompagneranno il pubblico dentro i testi, restituendone voce e ritmo.