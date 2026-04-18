Basket: l’intervista pre-partita a Peppe Melone

Dopo cinque vittorie consecutive, il Barcellona Basket inciampa sul parquet di Brindisi, incassando una sconfitta che interrompe il momento positivo. A pesare, con ogni probabilità, è stato anche il poco tempo a disposizione per preparare al meglio la gara.
Archiviata la delusione, la squadra può tornare a sorridere: la qualificazione ai playoff è arrivata con due giornate d’anticipo, centrando così l’obiettivo fissato a inizio stagione dalla società.
Un traguardo importante che restituisce entusiasmo all’ambiente in vista dell’ultimo impegno casalingo della regular season.
Domani pomeriggio, al PalAlberti, arriverà Molfetta per una sfida tutt’altro che semplice. Gli ospiti, infatti, sono ancora in corsa per un posto nei playoff e scenderanno in campo con grande determinazione.
A fare il punto della situazione è stato il Responsabile dell’Area Tecnica, Peppe Melone, intervenuto ai microfoni di 24live: soddisfazione per il traguardo raggiunto, ma massima attenzione per la gara imminente.
La chiave potrebbe essere il fattore campo, con il sostegno del pubblico pronto a spingere la squadra verso una chiusura positiva della regular season.