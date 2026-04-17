Nuova Igea Virtus, caso De Falco: ricorso respinto, rimangono -5 punti in classifica

La Corte Federale d’Appello della FIGC ha scritto la parola fine sul “caso De Falco”, respingendo il ricorso della Nuova Igea Virtus e confermando integralmente la penalizzazione di cinque punti in classifica. Il dispositivo pubblicato dalla Corte non lascia spazio a interpretazioni: reclamo respinto e sanzione confermata. Nessuno sconto, dunque, per il club giallorosso, che dovrà fare i conti fino alla fine della stagione con il -5 inflitto in seguito alla posizione irregolare del calciatore De Falco, schierato nonostante una squalifica non ancora scontata.

Classifica e scenari: Igea settima, ma ancora in corsa

Nonostante la penalizzazione, l’Igea Virtus resta pienamente in corsa per un posto nei playoff. La squadra allenata da mister Marra è attualmente settima con 49 punti, con una gara in meno e a sole due lunghezze dalla zona spareggi. Nel frattempo, due tra Nissa, Savoia e Reggina conquisteranno i playoff. In corsa, oltre all’Igea Virtus, ci sono anche Athletic Palermo, Gelbison e Sambiase, tutte racchiuse in pochi punti. Determinanti saranno le ultime quattro gare di campionato. Il calendario propone subito la delicata trasferta contro il Savoia, seguita da due impegni casalinghi consecutivi con Vibonese e Messina. Chiusura in trasferta sul campo della Vigor Lamezia, in un match che potrebbe risultare decisivo.