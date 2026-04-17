Messina, spari contro abitazioni a Camaro: sei soggetti indagati

Dalle prime luci dell’alba, la Polizia di Stato di Messina è impegnata nell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Messina, su richiesta dalla locale Procura della Repubblica.

Il provvedimento è stato emesso a carico di 6 soggetti gravemente indiziati, in concorso fra di loro, dei reati di porto illegale di armi da sparo, danneggiamento e minaccia aggravati dall’uso delle armi.

L’attività di indagine scaturisce dal rinvenimento di colpi di arma da fuoco esplosi la notte del 7 dicembre 2024 contro un’abitazione di Camaro. A seguito del fatto, la Squadra Mobile della Questura di Messina, con il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Messina, ha svolto approfondite indagini. In tal modo, sono stati ricostruiti due gravi e distinti episodi nei quali due gruppi tra loro contrapposti hanno esploso colpi di armi da fuoco contro abitazioni rispettivamente riconducibili alle due fazioni.

Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti degli indagati, che -in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari- sono da presumersi non colpevoli fino alla sentenza irrevocabile, che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo ed imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo ai medesimi indagati.