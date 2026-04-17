Barcellona, liquami tra Cantoni e Spinesante: “Guasto recente, già al lavoro per il ripristino”

Proseguono gli interventi sul tratto fognario tra Cantoni e Spinesante, a Barcellona Pozzo di Gotto, dopo la segnalazione dei giorni scorsi apparsa su 24live relativa alla presenza di liquami. Dall’ufficio tecnico comunale arrivano chiarimenti importanti sulla natura e sui tempi del guasto, che sarebbe più recente di quanto inizialmente ipotizzato.

“Sversamento scoperto ieri, ma non risale a molti giorni”

Secondo quanto riferito dall’ingegnere Sapienza, dirigente dell’ufficio tecnico, lo sversamento è stato individuato nella giornata di ieri, ma potrebbe essere iniziato da un paio di giorni, non di più. Un elemento che ridimensiona la durata del problema, anche alla luce dei controlli frequenti effettuati nella zona.

“Monitoriamo spesso quel tratto, soprattutto per la presenza delle pompe in corrispondenza di via Eolie – ha spiegato – e, se il guasto fosse stato più risalente, saremmo stati avvisati prima, anche perché si sarebbe registrata una riduzione dell’apporto al depuratore”.

Danno causato dalle mareggiate alla condotta

All’origine dello sversamento ci sarebbe un cedimento strutturale della condotta a pressione, probabilmente indebolita dalle recenti mareggiate. In particolare, ha ceduto la parete lato mare di una tubazione ormai datata, realizzata in muratura e calcestruzzo.

Un’infrastruttura fragile, dunque, che avrebbe subito un ulteriore stress fino al punto di rottura, provocando la fuoriuscita dei liquami segnalata dai cittadini.

Interventi in corso: obiettivo riattivare le pompe

I tecnici sono già al lavoro per risolvere il problema nel più breve tempo possibile. L’intervento prevede, in una prima fase, l’innesto di un tubo per consentire la riattivazione delle pompe e il ripristino del flusso verso il depuratore.

Successivamente, si procederà con la riparazione strutturale della condotta danneggiata mediante il ripristino della parete in calcestruzzo. L’obiettivo è completare già nelle prossime ore le operazioni principali: nella mattinata di domani è previsto il getto del cemento e, subito dopo, la riattivazione delle pompe. Un intervento tempestivo che punta a riportare rapidamente la situazione alla normalità, dopo i disagi segnalati nell’area costiera tra Cantoni e Spinesante.