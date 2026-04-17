Barcellona, al “D’Alcontres-Balotta” la visita del Provveditore

Una giornata all’insegna del confronto e della scoperta delle avanguardie educative: l’Istituto Comprensivo “D’Alcontres-Balotta” ha ricevuto la visita istituzionale del Provveditore agli Studi, dott. Leon Zingales. Un incontro che non è stato solo formale, ma una vera immersione nel cuore pulsante di una scuola che ha saputo trasformare i finanziamenti in competenze tangibili.

Il valore della squadra e dell’organizzazione

La visita è iniziata con un colloquio riservato in Presidenza con la Dirigente Scolastica, dott.ssa Patrizia Italia, per poi estendersi allo staff di dirigenza e al personale di segreteria, coordinato con precisione dalla DSGA Francesca La Macchia. Il Provveditore ha potuto toccare con mano un’organizzazione studiata nei minimi dettagli, dove l’efficienza amministrativa si fonde con la visione pedagogica.

Il dott. Zingales ha assistito a una sessione ordinaria di lavoro, constatando un’attività laboratoriale dinamica, interamente orientata all’acquisizione di competenze reali. L’istituto, infatti, si conferma “apripista” sul territorio: quella sperimentazione sugli ambienti di apprendimento avviata nel 2022/2023 è oggi una realtà consolidata che ispira altre istituzioni scolastiche.

Tra musica, arte e territorio

L’accoglienza nel laboratorio musicale è stata affidata ai professori Crisafulli Gaetano e Manno Antonino, insieme agli entusiasti alunni di RADIO D’Alcontres, che hanno omaggiato l’ospite con un medley dei successi di Umberto Tozzi.

Particolarmente emozionante il momento dedicato al Progetto Gibellina – Città d’Arte”: gli studenti hanno raccontato il loro recente viaggio di istruzione, trasformando i luoghi della memoria e dell’arte in idee e rappresentazioni originali, dimostrando come la storia possa diventare materia viva.

Tecnologia e Futuro: STEM e Aula Immersiva

Il tour tra le eccellenze ha fatto tappa negli spazi STEM e nei laboratori tecnologici, vero fiore all’occhiello della scuola. Qui, il Provveditore ha osservato gli alunni utilizzare con estrema disinvoltura attrezzature all’avanguardia, prova inconfutabile di come le risorse e i finanziamenti ottenuti siano stati investiti con lungimiranza e rigore.

Dopo una breve sosta in cucina per gustare le delizie preparate nel laboratorio dedicato, la visita si è conclusa nell’Aula Immersiva. In questo spazio suggestivo, il gruppo teatrale dell’istituto era impegnato nelle prove per l’atteso concorso Tindari Teatro Giovani, dando prova di talento e passione.

Al termine della giornata, il Provveditore Zingales ha espresso profonda soddisfazione, sottolineando la qualità dell’offerta formativa e la capacità dell’istituto di creare un ponte concreto tra teoria e pratica.

Parole di ringraziamento sono giunte dalla Dirigente Patrizia Italia, che ha ribadito l’impegno costante di tutta la comunità scolastica nel perseguire l’eccellenza e l’innovazione per il futuro degli studenti.