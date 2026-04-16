Sequestro di un’impresa edile di 2 milioni di euro ritenuta legata a un esponente della mafia barcellonese

Ieri la Direzione Investigativa Antimafia di Messina, con la collaborazione dei Carabinieri della Compagnia di Barcellona e il coordinamento della Procura della Repubblica D.D.A di Messina, ha eseguito un decreto di sequestro, emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale peloritano, nei confronti di un’impresa edile ritenuta indirettamente ricadente nella disponibilità di un soggetto condannato in via definitiva per estorsione aggravata dal metodo mafioso (riconducibile alla famiglia barcellonese) nell’ambito del procedimento penale Gotha 7.

Il provvedimento è scaturito da una proposta del Procuratore Distrettuale della Repubblica di Messina, a seguito di complesse indagini economico finanziarie condotte dalla D.I.A. e delle risultanze investigative dell’Arma dei Carabinieri.

Da tali attività è emerso che il pregiudicato avesse dei significativi interessi economici nella società in questione, rivestendone la qualifica di socio occulto. Egli, sostanzialmente, in completo accordo e comunanza di interessi con l’amministratore, attraverso la creazione dell’impresa, da ritenersi mafiosa, ha contribuito al consolidamento economico di quella realtà imprenditoriale.

Sulla base di quanto emerso il Tribunale ha ritenuto che l’impresa sia frutto di attività illecite (in particolare estorsive) o che, comunque, ne costituisca il reimpiego. Il sequestro ha riguardato il compendio aziendale dell’impresa, operante nel settore della costruzione di edifici, il cui valore è stato stimato in circa 2 milioni di euro.