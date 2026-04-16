S. Filippo del Mela: nel 2027 il raduno nazionale dei Consigli comunali dei ragazzi

Sarà San Filippo del Mela a ospitare, nella primavera del 2027, il quarto raduno nazionale dei Consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze. L’annuncio ufficiale è arrivato al termine della tre giorni svoltasi tra Inveruno e Albizzate, in provincia di Milano, che ha visto la partecipazione di oltre 450 giovani provenienti da tutta Italia.

Dopo le precedenti edizioni organizzate a Morrovalle, Caizzano e tra Albizzate e Inveruno, toccherà dunque al comune tirrenico accogliere delegazioni di giovani sindaci e consiglieri, protagonisti di un appuntamento ormai consolidato a livello nazionale.

Grande la soddisfazione espressa dal Sindaco Gianni Pino:

“Sono felicissimo ed emozionato per l’ottimo risultato raggiunto. Portare a San Filippo del Mela un raduno nazionale così importante è un risultato storico. Ringrazio fortemente il professore Adernò che ha creduto in noi. Il mio grazie va, inoltre, al vicesindaco Colosi e all’assessore Artale, che insieme al presidente del Consiglio comunale Saporita e al vice presidente Pizzurro hanno accompagnato i nostri ragazzi in terra di Lombardia. Apprendere in diretta questa bellissima notizia è stato per loro motivo di forte emozione, che hanno trasmesso anche a chi di noi è rimasto a San Filippo del Mela.”

Sulla stessa linea il presidente dell’associazione dei Consigli comunali dei ragazzi, Giuseppe Adernò:

“Sarà il comune di San Filippo del Mela ad accogliere il quarto raduno nazionale dei Consigli comunali dei ragazzi. Una tappa tanto attesa, ma soprattutto un premio per il costante impegno che l’amministrazione comunale ha riservato al progetto e uno stimolo a fare sempre più e sempre meglio per una cittadina che cresce e che fa crescere i suoi ragazzi, rendendoli cittadini attivi e responsabili.”

Emozione e orgoglio anche da parte dell’amministrazione comunale e dei rappresentanti istituzionali coinvolti nel progetto, che hanno già annunciato l’avvio dei preparativi per l’organizzazione dell’evento.

Fondamentale sarà la collaborazione con l’Istituto Comprensivo, i docenti e soprattutto gli studenti, considerati il vero motore dell’iniziativa.

Tra i giovani protagonisti presenti al raduno figurano: Aurora Tindara Rizzo, Gabriele Casella, Giovanni Cuzzupè, Giuseppe La Malfa, Matilde Adella e Serena Napoli.