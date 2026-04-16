Milazzo: il benessere torna protagonista con la VI edizione del Corolla Wellness

Il benessere torna al centro della scena a Milazzo con la sesta edizione del Corolla Wellness, in programma il 18 e il 19 aprile al Parco Corolla. Dopo il successo delle precedenti edizioni, l’evento – a ingresso gratuito – si conferma tra i più attesi del territorio.

Per due giorni, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, il primo piano della galleria si trasformerà in un vero e proprio villaggio dedicato dal benessere. I visitatori potranno immergersi in un percorso pensato per rigenerare corpo e mente, tra trattamenti, consulenze personalizzate e le più recenti novità del settore beauty, skincare e discipline olistiche.

Protagonisti saranno i principali centri estetici e operatori del territorio, pronti a offrire servizi su misura e a guidare il pubblico alla scoperta di nuove soluzioni per il benessere quotidiano.

Ampio spazio sarà dedicato anche all’esperienza diretta: dimostrazioni dal vivo, test di tecnologie innovative e momenti di approfondimento animeranno il palco dell’evento a partire dalla tarda mattinata, offrendo occasioni di confronto e scoperta.

Confermato il ruolo di Radio Doc come media partner, che seguirà l’evento in diretta dal Parco Corolla con interviste, racconti e intrattenimento, coinvolgendo attivamente il pubblico presente.

E non mancheranno le sorprese: le prime 500 persone che si registreranno riceveranno una shopping bag contenente sconti e promozioni esclusive da utilizzare presso gli stand presenti.