Castroreale, truffa sms sulla TARI: il Comune allerta i cittadini

L’Amministrazione Comunale di Castroreale lancia un avviso urgente alla cittadinanza dopo diverse segnalazioni di messaggi fraudolenti legati al pagamento della TARI.
Secondo quanto comunicato, numerosi cittadini avrebbero ricevuto sms sospetti che segnalano presunti mancati pagamenti o irregolarità nella tassa sui rifiuti, invitando a contattare numeri sconosciuti.
Si tratta, precisa il Comune, di comunicazioni che non hanno alcun legame con gli uffici comunali.
Il rischio smishing e i tentativi di truffa
L’allarme riguarda un fenomeno sempre più diffuso, noto come smishing: una forma di truffa digitale che sfrutta gli sms per indurre le vittime a fornire dati personali o bancari, oppure a effettuare pagamenti non dovuti.
I messaggi segnalati, infatti, contengono falsi solleciti e indicazioni ingannevoli, con l’obiettivo di raggirare i destinatari facendo leva su presunte urgenze amministrative.
Le raccomandazioni ai cittadini
L’amministrazione invita la popolazione a mantenere la massima prudenza: non richiamare i numeri indicati nei messaggi, non fornire informazioni sensibili e cancellare immediatamente gli sms sospetti.
Per qualsiasi verifica sulla propria posizione TARI, il Comune raccomanda di rivolgersi esclusivamente ai canali ufficiali o agli uffici competenti, evitando intermediari non autorizzati.
Infine, l’appello è alla collaborazione di tutti: condividere l’avviso, in particolare con le persone più anziane, considerate tra le più esposte a questo tipo di raggiri, per prevenire ulteriori tentativi di truffa sul territorio.