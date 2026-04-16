Barcellona: successo per l’VIII UNIOPENDAY al Liceo “E. Medi”

Grande partecipazione e interesse per l’ottava edizione di UNIOPENDAY, l’evento di orientamento universitario organizzato dall’I.I.S. “E. Medi”, che mercoledì 15 aprile ha aperto le porte del Palacultura di Barcellona P.G. al mondo accademico.

L’iniziativa, promossa dalla Dirigente Scolastica Ester Elide Lemmo, è stata rivolta agli studenti delle classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi, offrendo loro un’occasione concreta per orientarsi nella scelta del percorso universitario.

Per un giorno, gli alunni hanno potuto confrontarsi direttamente con docenti, dottorandi e studenti universitari, approfondendo l’offerta formativa, le articolazioni dei corsi e gli sbocchi professionali.

Seminari e incontri con il mondo accademico

Cuore della manifestazione è stato il ricco programma di seminari e presentazioni, ospitati tra auditorium e sala conferenze, che ha permesso ai partecipanti di ottenere informazioni dettagliate e aggiornate sulle opportunità di studio post-diploma.

Protagonista principale dell’evento l’Università degli Studi di Messina, presente con numerosi dipartimenti tra cui:

Giurisprudenza

Economia

Ingegneria

Scienze Matematiche e Informatiche

Scienze Cognitive e Psicologiche

Centro Orientamento e Placement.

Le altre realtà presenti

Accanto all’Ateneo peloritano, hanno preso parte all’UNIOPENDAY anche diverse realtà formative e istituzionali:

CIELS Campus Palermo

Camplus Catania d’Aragona

Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) di Milano

Accademia Osteopatica Alessandro IV Messina

Università Telematica UniPegaso

UniScuole Leopardi

Fondazione Albatros

Centro Studi Quo Vadis

Presenza significativa anche quella della Marina Militare Italiana, rappresentata dal Comando Marittimo di Augusta, che ha illustrato le opportunità di carriera nel settore militare.