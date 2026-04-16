Barcellona: successo per l’VIII UNIOPENDAY al Liceo “E. Medi”

Grande partecipazione e interesse per l’ottava edizione di UNIOPENDAY, l’evento di orientamento universitario organizzato dall’I.I.S. “E. Medi”, che mercoledì 15 aprile ha aperto le porte del Palacultura di Barcellona P.G. al mondo accademico.
L’iniziativa, promossa dalla Dirigente Scolastica Ester Elide Lemmo, è stata rivolta agli studenti delle classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi, offrendo loro un’occasione concreta per orientarsi nella scelta del percorso universitario.
Per un giorno, gli alunni hanno potuto confrontarsi direttamente con docenti, dottorandi e studenti universitari, approfondendo l’offerta formativa, le articolazioni dei corsi e gli sbocchi professionali.
Seminari e incontri con il mondo accademico
Cuore della manifestazione è stato il ricco programma di seminari e presentazioni, ospitati tra auditorium e sala conferenze, che ha permesso ai partecipanti di ottenere informazioni dettagliate e aggiornate sulle opportunità di studio post-diploma.
Protagonista principale dell’evento l’Università degli Studi di Messina, presente con numerosi dipartimenti tra cui:
- Giurisprudenza
- Economia
- Ingegneria
- Scienze Matematiche e Informatiche
- Scienze Cognitive e Psicologiche
- Centro Orientamento e Placement.
Le altre realtà presenti
Accanto all’Ateneo peloritano, hanno preso parte all’UNIOPENDAY anche diverse realtà formative e istituzionali:
- CIELS Campus Palermo
- Camplus Catania d’Aragona
- Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) di Milano
- Accademia Osteopatica Alessandro IV Messina
- Università Telematica UniPegaso
- UniScuole Leopardi
- Fondazione Albatros
- Centro Studi Quo Vadis
Presenza significativa anche quella della Marina Militare Italiana, rappresentata dal Comando Marittimo di Augusta, che ha illustrato le opportunità di carriera nel settore militare.