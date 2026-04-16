Barcellona: gli studenti dell’I.I.S. “Medi” brillano ai Giochi della Chimica 25/26

Grande soddisfazione per l‘Istituto Superiore “Medi” di Barcellona Pozzo di Gotto, protagonista alla Finale Regionale dei Giochi della Chimica 2025/26, svoltasi lo scorso 28 marzo presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Messina – Polo Papardo.

La competizione, organizzata dalla Società Chimica Italiana su incarico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, con l’obiettivo di promuovere l’interesse verso le discipline scientifiche.

Ampia partecipazione e impegno degli studenti

Sono stati 36 gli studenti delle classi quarte e quinte dell’I.I.S. “Medi” a prendere parte alla gara, distinguendosi per preparazione, impegno e spirito competitivo. Un risultato che conferma la solidità del percorso formativo dell’istituto e la dedizione condivisa da docenti e alunni.

A emergere in particolar modo, è stata Elisabetta Puliafito, studentessa della classe 5DS che ha conquistato il primo posto nella graduatoria provinciale, ottenendo inoltre un significativo 66° posto a livello nazionale su 2.183 partecipanti.

Ottime performance anche per altri studenti dell’istituto, che si sono classificati tra i primi venti a livello provinciale:

Antonio Genovese

Lorenzo Genovese

Alessandro Recupero

Christian Famà

Irene Torre

Medea Torre

Giada Bucca

Giosuè Giambò

Myriam Maio

Risultati che rafforzano il prestigio dell’I.I.S. Medi e sottolineano l’efficacia del lavoro svolto dal Dipartimento di Scienze Naturali, guidato dalla docente referente dei Giochi della Chimica, prof.ssa Gabriella Cilona, insieme alla Dirigente Scolastica, prof.ssa Ester Elide Lemmo.