Barcellona: arriva in Piazza Duomo “GiochiAMO in piazza”, sabato 18 aprile

Sabato 18 aprile alle ore 21:00, Piazza Duomo si trasformerà in un grande spazio di festa con “GiochiAMO in piazza”, l’evento organizzato dall’ASD TaoFit. L’iniziativa, inizialmente prevista durante il periodo del Carnevale, era stata rinviata a causa delle avverse condizioni meteo.

Ora torna in calendario con l’obiettivo di riportare in vita i tradizionali giochi di piazza, offrendo ai più grandi l’occasione di rivivere momenti del passato e ai più giovani la possibilità di scoprire un modo di divertirsi semplice e autentico.

Il programma della serata

Il programma prevede giochi, balli e attività coinvolgenti, arricchiti da premi per i partecipanti. Accanto ai classici intrattenimenti della tradizione, spazio anche a giochi ispirati all’animazione dei villaggi turistici, per un mix dinamico capace di coinvolgere tutte le età.

A condurre la serata saranno Roberta Macrì e Denis Pergolizzi, mentre la colonna sonora sarà affidata al DJ Peppe Leone, che accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale tra i successi degli anni ’90 e 2000.

Inoltre, è in programma una maccheronata offerta dal Club Radio CB Anpas e la pizza preparata da Giuseppe Maggio Jr.