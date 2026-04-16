Barcellona, arrestati due uomini in Piazza Duomo: uno legato ai raid vandalici

Nella serata di ieri, a Barcellona Pozzo di Gotto, un intervento della Polizia di Stato si è concluso con l’arresto di due uomini di 38 e 31 anni.

L’episodio si sarebbe verificato in Piazza Duomo, abituale punto di ritrovo serale. Secondo una prima ricostruzione, gli agenti avrebbero avvicinato i due per un normale controllo di routine. Durante le operazioni di identificazione, però, la situazione sarebbe rapidamente degenerata.

I due uomini avrebbero infatti reagito con violenza, opponendo resistenza agli agenti e rendendo necessario un intervento deciso per bloccarli. Dopo momenti di tensione davanti ai presenti, entrambi sono stati fermati e condotti in commissariato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

L’arresto assume particolare rilevanza anche alla luce degli sviluppi investigativi emersi nelle ore successive. Uno dei due fermati risulterebbe infatti coinvolto nei danneggiamenti avvenuti nella notte di sabato scorso, quando ignoti avevano preso di mira diverse auto parcheggiate nel centro cittadino, rompendo specchietti e vetri e generando forte preoccupazione tra i residenti.

Le indagini sono ora in corso per chiarire con precisione le responsabilità individuali e verificare eventuali collegamenti con altri episodi di microcriminalità registrati di recente in città.