Amministrative 2026: l’avvocato Paolo Pino aderisce al progetto “Melangela Scolaro Sindaco”

Nel corso di una conferenza stampa, svoltasi ieri pomeriggio presso la Sala Preconsiliare del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, è stata ufficializzata l’adesione dell’avvocato Paolo Pino al progetto politico a sostengo della candidatura a sindaco di Melangela Scolaro.

Ad aprire l’incontro è stato l’avvocato Giuseppe Sottile, dirigente del movimento, che ha annunciato l’ingresso di Pino nella squadra.

A sottolineare il valore politico dell’ingresso è stato l’Onorevole Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord:

“Questa sera accogliamo un sostegno di grande impegno e valore per il percorso che stiamo portando avanti. Paolo Pino rappresenta una figura che ha vissuto direttamente dinamiche politiche per questa città. Noi vogliamo rompere quella cappa che per anni ha condizionato Barcellona Pozzo di Gotto e restituire ai cittadini una prospettiva diversa, fondata su competenza e trasparenza. Noi guardiamo al valore delle persone. Per questo siamo lieti di accogliere Paolo Pino nella nostra squadra. Con il suo ingresso e quello del suo gruppo si apre anche la prospettiva della quinta lista.”

La candidata sindaco Melangela Scolaro ha espresso soddisfazione per la scelta:

“Paolo avrebbe potuto fare scelte diverse, ma ha deciso con convinzione di aderire al nostro progetto. É una scelta tutt’altro che semplice, che dimostra coraggio e senso di responsabilità. A lui va il mio ringraziamento.”

L’avvocato Paolo Pino ha ringraziato per l’accoglienza:

“Le sfide le affronto con il massimo impegno. Fare l’amministratore significa assumersi responsabilità e agire sempre nell’interesse della città. Ho sempre servito Barcellona Pozzo di Gotto e continuerò a farlo con dedizione.”

E ha concluso: