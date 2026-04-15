“SSN 4.0.”: analisi e soluzioni nel saggio di Fabrizio Pulvirenti

Nel pieno del percorso parlamentare verso una nuova riforma della sanità, arriva in libreria un saggio destinato a far discutere. Il titolo è “SSN 4.0. Proposte per la rifondazione del Servizio Sanitario Nazionale” ed è firmato da Fabrizio Pulvirenti, medico infettivologo con una lunga esperienza sul campo, in Italia e nelle emergenze internazionali.

Il volume, pubblicato da Edizioni ETS e con la prefazione dell’ex Ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, affronta uno dei nodi più delicati del Paese: le crescenti disuguaglianza nell’accesso alle cure e il futuro del Servizio Sanitario Nazionale.

La storia di un medico in prima linea

La figura di Pulvirenti è segnata da un’esperienza che ne ha definito il percorso umano e professionale. Nel 2014, mentre operava in Sierra Leone come volontario di Emergency durante l’epidemia di Ebola contrasse il virus. Ricoverato allo Spallanzani di Roma dopo il rimpatrio d’urgenza, riuscì a salvarsi grazie a una complessa macchina sanitaria che coinvolse istituzioni e professionisti.

Da quell’episodio nasce una consapevolezza profonda: la sanità pubblica può essere un baluardo di equità ed eccellenza, ma solo se sostenuta da scelte politiche coraggiose.

Un sistema tra eccellenza e disuguaglianze

Nel libro, Pulvirenti propone una lettura “clinica” del SSN: anamnesi, diagnosi e terapia. Il sistema sanitario italiano, alla vigilia dei suoi 50 anni, viene descritto come un organismo ancora vitale ma segnato da profonde fragilità.

Il punto centrale è la crescente distanza tra territori. Secondo l’autore, l’attuale assetto regionale ha prodotto una sanità “a venti velocità“, con differenze significative nella qualità delle cure.

Una tesi forte, supportata anche da dati: nascere in alcune aree del Sud comporta rischi sanitari maggiori rispetto ad altre regioni, non per la qualità dei medici ma per le condizioni del sistema.

Il nodo della sanità regionale

Tra le posizioni più nette del saggio c’è la critica alla devoluzione delle competenze sanitarie delle Regioni. Pulvirenti la definisce un “errore strutturale” che ha accentuato le disuguaglianze invece di ridurle.

Il fenomeno della cosiddetta “migrazione sanitaria” ne è la prova più evidente: ogni anno centinaia di migliaia di cittadini si spostano dal Sud al Nord per ricevere cure, alimentando un circolo vizioso che impoverisce ulteriormente i territori più fragili.

Le proposte: più Stato, merito e continuità di cura

Accanto alla diagnosi, il libro offre una serie di proposte concrete per rilanciare il SSN. Tra queste:

la creazione di una rete di grandi ospedali sotto il controllo diretto del Ministero della Salute;

una centrale unica di “case management” per migliorare la continuità tra ospedale e territorio;

per migliorare la continuità tra ospedale e territorio; carriere e retribuzioni basate sul merito e sull’intensità del lavoro;

l’inquadramento dei medici di base come dipendenti del Servizio Sanitario.

L’obiettivo è riportare il sistema ad essere realmente universale, equo ed efficiente.

“Curare il sistema” con le idee

Più che un’analisi accademica, “SSN 4.0.” si presenta come un intervento civile. Pulvirenti rivendica il valore politico della sanità pubblica e invita a un confronto aperto sul suo futuro.

Scrivere questo libro, spiega, è stato “un atto di partecipazione”, un modo diverso di prendersi cura: non con strumenti clinici, ma con proposte e visione.

In un momento in cui il dibattito sulla riforma sanitaria torna centrale, il saggio si inserisce come una voce critica ma costruttiva, destinata a contribuire alla discussione sul destino di uno dei pilastri dello Stato sociale italiano.