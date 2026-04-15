Il Carnevale barcellonese

Il Carnevale a Barcellona P.G. è una festa molto sentita perché rappresenta un momento significativo per le maschere e i carri allegorici che vengono realizzati ogni anno da diverse associazioni. Dobbiamo tornare indietro, al 1957 per trovare la foto di un carro allegorico realizzato dal pittore Iris Isgrò, addobbando un carretto a quattro ruote. I festeggiamenti di Carnevale risalgono invece al 1990, quando l’Oratorio Salesiano organizzò una sfilata preceduta da sbandieratori che continua tuttora. L’ amministrazione comunale diede il via alla parata dei carri nel 1995, con il sindaco Francesco Speciale. Quest’anno vi sono state delle novità: la presenza di due mascotte, Barcellina e Gottino, simbolo del carnevale barcellonese insieme all’ inno che ha fatto da colonna sonora ai balli in piazza San Sebastiano. I carri allegorici, accompagnati da maschere a tema e da gruppi di danza che animano la festa insieme alla musica, sono frutto della creatività di ragazzi che hanno voglia di vivere un carnevale magico e pieno di colori, con l’intento di trasmettere gioia e allegria a tutti quelli che lo celebrano.