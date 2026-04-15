Barcellona, sciopero degli autotrasportatori: assalto ai distributori

Un vero e proprio assalto ai distributori di carburante a Barcellona Pozzo di Gotto, come nel resto della Sicilia, sta generando diversi disagi alla viabilità nelle ultime ore.

A seguito dell’annunciato sciopero degli autotrasportatori, avviato dalla mezzanotte del 14 aprile e che coinvolgerà la regione Sicilia fino al 18 aprile, tantissimi cittadini barcellonesi hanno affollato i distributori cittadini a partire dal tardo pomeriggio di ieri.

Il panico collettivo ha creato file interminabili e lunghi ingorghi che hanno interessato tutta la città e che si sono protratti fino alla mattinata di oggi. Nei distributori dove ancora è rimasto carburante, continua l’ondata per fare il pieno e non rimanere sprovvisti in previsione dei prossimi giorni.

Gli effetti dello sciopero, tuttavia, non dovrebbero interessare tanto la regolare erogazione di carburanti, ma piuttosto la disponibilità di prodotti della catena degli approvvigionamenti.

Lo sciopero, proclamato dal Comitato Trasportatori Siciliani contro il caro carburanti e le crescenti difficoltà del settore, interessa l’intero sistema logistico dell’Isola e resta confermato. Si attendono, dunque, novità per capire come si evolverà tale situazione.