Barcellona: la risposta alla sfida di confronto pubblico di Bongiovanni

Nuove risposte sul fronte del confronto politico-amministrativo fra i candidati sindaco a Barcellona Pozzo di Gotto.

Il guanto di sfida, lanciato lo scorso sabato dal candidato per la coalizione di centrosinistra, David Bongiovanni, era stato accolto dalla candidata Melangela Scolaro, la quale si era resa disponibile al confronto, con molta probabilità da organizzarsi in Piazza San Sebastiano (Oasi) nella serata di sabato prossimo, 18 aprile.

Nicola Barbera: “Non parteciperò ad alcun confronto fra i candidati. A meno che…”

Si attendeva, invece, la risposta all’invito del candidato per il centrodestra, Nicola Barbera. Il responso però non ha tardato ad arrivare, e ieri tramite un video sui propri canali social Barbera ha espresso le motivazioni che lo allontanerebbero da un pubblico confronto.

La descrizione del video recitava infatti: “Non parteciperò a nessun confronto tra candidati.

A meno che…”: una condizione che riguarda una presa di posizione.

Il candidato, infatti, fa riferimento agli avvenimenti degli ultimi giorni: in particolare, a seguito della presentazione del proprio comitato elettorale dello scorso 7 aprile, due giovani candidati consiglieri hanno ricevuto numerosi commenti offensivi, dal tono violento e denigratorio e in alcuni casi razzisti.

Nicola Barbera ha quindi espresso la propria contrarietà nei confronti degli altri due candidati, affermando:

“Fino a quando non arriverà una presa di posizione pubblica, chiara, una condanna senza se e senza ma, io non parteciperò ad alcun confronto fra candidati a sindaco. Quella sedia vuota parlerà, sarà un “no” alla violenza”.

David Bongiovanni prende le distanze dai commenti offensivi e rilancia l’invito

Risale a questa mattina, invece, la replica del candidato David Bongiovanni, il quale ha voluto prendere le distanze da qualsiasi commento offensivo o denigratorio nei confronti dei candidati del centrodestra, condannando il gesto.

Affermando di non esserne venuto a conoscenza prima, Bongiovanni ha voluto comunque discostarsi da tali toni, sottolineando come nessuno dei suoi sostenitori sia coinvolto.

E infine, rivolgendosi direttamente a Nicola Barbera, ha affermato:

“Preso atto di questo, ritengo che non ci sia a questo punto alcun ostacolo a che tu ti presenti sabato prossimo, come da invito che ti ho rivolto, in piazza San Sebastiano per confrontarci su questioni programmatiche che riguardano la città davanti ai nostri concittadini”.

Nell’attesa di ulteriori risvolti, la proposta di confronto rimarrebbe al momento “congelata”: la palla passerebbe, quindi, a Melangela Scolaro e Nicola Barbera, che con le loro prossime decisioni potrebbero mescolare le carte in tavola.