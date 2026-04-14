Omicidio Pirri: rinviato a giudizio il padre Sebastiano

Svolta nel caso dell’omicidio Pirri: il giudice Fiorentino ha disposto il rinvio a giudizio di Sebastiano Pirri, che dovrà rispondere davanti alla Corte d’Assise di Messina dell’accusa di omicidio volontario nei confronti del proprio discendente.
La decisione è arrivata al termine dell’udienza odierna, quando il giudice è rientrato in aula e ha formalizzato il provvedimento. Il processo è stato fissato per il 17 giugno 2026 alle ore 12:30, data in cui si aprirà il dibattimento.
Tutti i familiari costituiti parte civile
Nel procedimento si sono costituiti parti civili tutti i familiari della vittima, assistiti dagli avvocati Filippo Barbera, Fabio Marchetta e Roberto Di Pietro.
Particolarmente significativa la posizione del figlio minore della vittima, oggi 16enne, che ha preso parte al procedimento tramite la madre, ex compagna del deceduto e attualmente unica esercente la responsabilità genitoriale.
Accusa di omicidio volontario
Secondo l’impianto accusatorio, Sebastiano Pirri dovrà difendersi dall’accusa di omicidio volontario, un reato tra i più gravi previsti dall’ordinamento penale italiano. Sarà ora la Corte d’Assise di Messina a valutare nel merito le prove e le responsabilità.
Prossimi sviluppi
L’attenzione si sposta dunque sull’udienza di giugno, quando inizierà il processo vero e proprio. In quella sede accusa e difesa presenteranno le rispettive ricostruzioni dei fatti, mentre le parti civili cercheranno giustizia per la vittima