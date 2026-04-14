Il Barcellona Basket conquista i playoff: la soddisfazione del Presidente Russo

Dopo la delusione per la pesante sconfitta rimediata sabato scorso sul parquet di Brindisi, il Barcellona Basket ritrova subito l’entusiasmo. La squadra ha infatti centrato, con due giornate d’anticipo, la qualificazione ai playoff: un traguardo importante che premia il lavoro svolto durante tutta la stagione.

A sottolineare il valore del risultato è stato il Presidente Antonio Maria Russo, che attraverso un video pubblicato sui social ha voluto congratularsi con il gruppo:

“Non potevo non congratularmi con i ragazzi, con coach Maurizio Bartocci e Giuseppe La Malfa per questo prestigioso traguardo raggiunto. Raggiungere i playoff con due giornate d’anticipo di rende orgogliosi di questo gruppo e delle scelte fatte fino a questo momento.”

Il Presidente ha poi voluto estendere i ringraziamenti a tutta la società giallorossa, soffermandosi in particolare sull’importanza del sostegno del pubblico in vista del prossimo impegno.

L’ultima gara casalinga, in programma domenica 19 aprile al PalAlberti, rappresenta infatti un passaggio chiave per chiudere al meglio questa fase del campionato:

“Fino a domenica dobbiamo lavorare sodo per l’ultima di campionato. Sarà importante il calore del nostro tifo, perché vincere vuol dire tentare di agganciare una posizione più alta in classifica e iniziare questi playoff nel migliore dei modi.”