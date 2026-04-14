Domenica 19 aprile: 800 passi/pazzi con Francesco

In occasione dell’Anno Giubilare per l’800° anniversario della morte di San Francesco d’Assisi, il Santuario di Sant’Antonio di Padova di Barcellona Pozzo di Gotto, in collaborazione con la Gioventù Francescana (GI.FRA) e con l’Ordine Francescano Secolare (OFS), promuove la Marcia delle Famiglie e dei Ragazzi, un’iniziativa comunitaria ispirata ai valori francescani della fraternità, della pace e della semplicità. L’evento, intitolato “800 passi/pazzi con Francesco”, si svolgerà domenica 19 aprile e sarà aperto alla partecipazione di cittadini, famiglie, gruppi parrocchiali e associazioni del territorio.

Il raduno è fissato alle ore 9.00 presso il Convento Sant’Antonio di Padova. A seguire, avrà inizio la marcia che attraverserà alcune vie della città, articolata in tre soste di riflessione guidate da Fra Arturo Milici, dedicate alla figura di San Francesco d’Assisi e alla sua eredità spirituale. Al termine del percorso, il rientro in Convento sarà seguito dalla Celebrazione Eucaristica. La giornata proseguirà con un pranzo comunitario e, nel pomeriggio, con attività ludiche rivolte sia ai bambini sia agli adulti, per favorire un clima di condivisione e partecipazione.

Per ulteriori informazioni e dettagli organizzativi, è possibile fare riferimento ai recapiti indicati nella locandina allegata. La cittadinanza è invitata a partecipare con spirito di apertura e disponibilità, per vivere insieme un momento di comunità e riscoperta della bellezza del nostro territorio.