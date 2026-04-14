Barcellona: l’I.C. “Capuana” a Milano per la Finale dei Giochi Matematici

L’Istituto Comprensivo “Capuana” di Barcellona Pozzo di Gotto, vola a Milano per la Finale dei Giochi Matematici organizzati dall’Università Bocconi.

Si tratta di un’enorme soddisfazione per l’istituto, guidato dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Carmela Pino. A distinguersi è stata l’alunna Roberta Giardina, classe III B della Scuola Secondaria di 1° grado “G. Verga”, seguita dal prof. Salvatore Aragona.

I Giochi Matematici coinvolgono ogni anno studenti di diversi livelli scolastici con prove di logica e matematica a difficoltà crescente. Dopo Ottavi, Quarti e Semifinale Nazionale, svolta presso il Liceo “Niccolò Copernico” di Barcellona P.G. con 160 partecipanti, solo 7 studenti hanno ottenuto l’accesso alla finale.

La Finale Nazionale si terrà sabato 30 maggio 2026 a Milano, dove a sfidarsi saranno i migliori giovani talenti italiani.