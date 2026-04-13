Lions Club Castroreale: la lotta allo spreco protagonista su Italia 1

Ieri sera, alle ore 19 Studio Aperto MAG, il programma di approfondimento su Italia 1 ha dedicato un servizio a un tema sempre più centrale nel dibattito pubblico: la lotta allo spreco alimentare.

Il reportage ha acceso i riflettori su alcune realtà italiane impegnate quotidianamente nel recupero e nella redistribuzione delle eccedenze alimentari.

Tra queste, il Lions Club Castroreale ETS e Pane Quotidiano ODV, associazioni attive sul territorio e in prima linea nel sostenere le persone in condizioni di fragilità.

Attraverso immagini e testimonianze dirette, il servizio ha raccontato il lavoro concreto dei volontari, evidenziando l’impatto sociale delle loro attività. Un focus particolare è stato dedicato al progetto del Deposito Alimentare LCIF, promosso dal Lions Club Castroreale e cofinanziato dalla Lions Club International Foundation.

L’iniziativa è finalizzata a migliorare l’efficienza nella raccolta, nello stoccaggio e nella distribuzione degli alimenti recuperati.

Il progetto ha recentemente ricevuto anche la visita del Presidente Internazionale della Fondazione, Fabricio Oliveira, a conferma della rilevanza e del valore dell’iniziativa a livello globale.

Collaborazione e impatto sociale

Il servizio ha inoltre messo in luce l’importanza della collaborazione tra enti locali, organizzazioni del terzo settore e volontari, dimostrando come il recupero delle eccedenze alimentari possa trasformarsi in uno strumento concreto di solidarietà e inclusione sociale.

Un’occasione per sensibilizzare il grande pubblico su un fenomeno ancora diffuso e per promuovere buone pratiche capaci di generare un impatto positivo e duraturo nelle comunità.