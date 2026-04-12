Barcellona: Bongiovanni lancia la sfida di confronto pubblico agli avversari

Una giornata intensa di campagna elettorale quella di ieri sabato 11 aprile a Barcellona Pozzo di Gotto, tra incontri pubblici, comizi e momenti di confronto diretto con i cittadini. Al centro del dibattito, temi concreti come infrastrutture, servizi e responsabilità amministrative, ma anche un clima politico sempre più acceso in vista delle elezioni. Il comizio di Bongiovanni: critiche e sfida pubblica Sul fronte opposto, il comizio guidato da Bongiovanni ha visto alternarsi diversi interventi politici, tra cui quelli di esponenti delle liste a sostegno, di Felice Mancuso e di Raffaella Campo. Nel corso degli interventi è stata avanzata una critica netta alla precedente amministrazione, accusata di riproporre schemi già visti con volti diversi. In particolare, è stato evidenziato come, secondo gli intervenuti, non ci sarebbe una reale discontinuità rispetto al passato. Uno dei passaggi più incisivi ha riguardato il ruolo di Barbera nelle precedenti esperienze amministrative. È stata contestata la definizione di “acqua passata” riferita al passato politico, sottolineando invece una responsabilità diretta nella gestione degli ultimi anni, descritti come un periodo che avrebbe lasciato “macerie” alla città. Nel corso del comizio è stata inoltre ribadita la posizione nei confronti dell’altra candidata, Melangela Scolaro, ritenuta espressione di una continuità politica già vista nelle precedenti competizioni elettorali. A chiudere gli interventi, il lancio di una sfida pubblica: un confronto diretto in piazza, davanti ai cittadini, per discutere apertamente quanto accaduto negli ultimi cinque anni. Un invito esteso anche ad altri esponenti politici locali, tra cui Galluzzo e Calderone. Qualora gli altri candidati a Sindaco accettassero la sfida, 24live.it è a disposizione per moderare e trasmettere in diretta sui propri canali il confronto pubblico in piazza.

Incontro pubblico a Maloto con Nicola Barbera: partecipazione e focus sul Pozzo Praga

Tra gli appuntamenti principali, l’incontro organizzato dal candidato sindaco Nicola Barbera nella zona di Maloto, che ha registrato una buona partecipazione e un confronto durato circa due ore.

Secondo quanto riferito dallo stesso candidato, l’incontro si è svolto in un clima sereno ma partecipato, con numerosi cittadini intervenuti per porre domande e chiedere chiarimenti, in particolare sulla vicenda del Pozzo Praga. Durante l’incontro sono stati messi a disposizione tutti i documenti relativi alla storia del pozzo, ricostruita dall’inizio fino alla situazione attuale, coinvolgendo anche gli assessori che negli anni si sono occupati della questione.

L’obiettivo dichiarato è stato quello di fare chiarezza e dimostrare due punti fondamentali: da un lato, che il progetto del pozzo è in fase di rilancio; dall’altro, un approccio politico orientato alla risoluzione concreta dei problemi, attraverso il coinvolgimento diretto di tutti i soggetti interessati.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla viabilità locale. In particolare, si è discusso della strada provinciale ad uso agricolo della zona, una classificazione che ha finora limitato l’accesso a specifici finanziamenti e interventi. Essendo di competenza della Città Metropolitana, la questione presenta ulteriori complessità burocratiche.

A tal proposito, è stata annunciata una proposta simbolica e operativa: la convocazione della prima giunta proprio a Maloto, con l’obiettivo di lanciare una petizione per modificare la destinazione d’uso della strada e sbloccare così nuove possibilità di intervento.