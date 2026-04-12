Allerta forti burrasche di vento su tutta la costa tirrenica per le prossime 24 ore

Dal pomeriggio di oggi, e per le successive 24-30 ore, si prevede la massima allerta per condizioni meteo avverse su tutta la costa tirrenica con possibili forti raffiche di vento dai quadranti meridionali. Previste anche mareggiate lungo le coste interessate.

Intanto nel pomeriggio già si sono registrati parecchi danni in città. In particolare in via Longano un palo della luce è caduto su una macchina. Divelti dal vento anche alberi e cartelli della segnaletica stradale.