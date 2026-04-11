Il poeta barcellonese Mirko Boncaldo vince il primo premio “Ritratti di Poesia. 280 2026”

Il poeta barcellonese Mirko Boncaldo ha vinto il primo premio “Ritratti di Poesia. 280 2026” nell’ambito della XIX edizione del Premio internazionale “Ritratti di Poesia”, la cui cerimonia finale si è tenuta ieri nell’Auditorium Conciliazione a Roma.

Il premio conferito al poeta barcellonese è dedicato alla poesia in 280 caratteri, modalità di scrittura di Twitter, ed ha voluto valorizzare l’importanza del linguaggio poetico e del suo significato anche in un testo breve.

La manifestazione, dedicata alla poesia contemporanea, italiana e internazionale, è promossa ed organizzata da Fondazione Roma in collaborazione con InventaEventi S.r.l. e ha come media partner Rai Cultura”. Come ogni anno, ha avuto come obiettivo principale quello di “contribuire alla diffusione più ampia possibile della poesia contemporanea, proponendosi, quindi, come osservatorio sulla varietà delle voci, nazionali e internazionali, che ne compongono il panorama”.

L’evento è durato un’intera giornata, proponendo vari appuntamenti di grande rilievo, come letture di poeti italiani e stranieri, incontri con case editrici e riviste letterarie e brevi inserti di confronto con altre espressioni artistiche, tra cui la canzone d’autore, il fumetto, il teatro e le arti figurative.

Di seguito la poesia vincitrice: