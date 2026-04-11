Basket: l’intervista pre-partita al coach Maurizio Bartocci

Il Barcellona Basket sta attraversando un ottimo momento di forma, come dimostrato dalle cinque vittorie consecutive. Un periodo positivo costruito grazie a prestazioni solide e continuità di rendimento.

Questo pomeriggio i giallorossi sono attesi da una trasferta tutt’altro che semplice sul parquet di Brindisi. La formazione pugliese si è infatti distinta per aver condotto fin qui un campionato solido e ben organizzato. Servirà dunque una prova di grande maturità per dare continuità alla striscia positiva.

Ai microfoni di 24live, nell’intervista pre-partita, il coach Maurizio Bartocci ha evidenziato come il poco tempo a disposizione per preparare la gara abbia portato la squadra a concentrarsi maggiormente sul recupero fisico e su alcune situazioni specifiche di gioco per gestire al meglio la difesa avversaria.