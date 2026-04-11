Barcellona: la scuola media “Verga” tra finanza e risparmio con Rotary Club e Banca d’Italia

Le classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Verga”, appartenente all’Istituto Comprensivo “L. Capuana”, hanno partecipato a un importante incontro formativo con gli esperti della sede di Catania della Banca d’Italia, nell’ambito del progetto “Costruisci il tuo futuro”, sostenuto dal Rotary Club di Barcellona Pozzo di Gotto.

Un percorso educativo che conferma ancora una volta il ruolo attivo delle studentesse e degli studenti dell’istituto, già protagonisti nel 2022 con la vittoria del progetto “Sapere Consumare” promosso dal MIM e attualmente impegnati nel concorso “Inventiamo una banconota” della Banca Centrale.

L’iniziativa è stata coordinata e organizzata grazie all’impegno dei docenti Mariella Calderone e Piero Argurio, a conferma di una progettualità didattica attenta e orientata alla formazione completa degli studenti.

Al centro dell’iniziativa l’educazione finanziaria, tema fortemente sostenuto dal corpo docenti e dalla Dirigente scolastica, Carmela Pino, presente durante i lavori. L’attività si inserisce nell’ampio percorso di Educazione Civica, con l’obiettivo di fornire ai giovani strumenti concreti per comprendere e gestire in modo consapevole le risorse economiche.

Durante l’incontro, gli studenti hanno approfondito temi fondamentali come il ruolo delle banche centrali europee, l’inflazione e la deflazione, il risparmio, gli investimenti sicuri, fino ad arrivare all’uso delle valute, delle criptovalute e dei principali strumenti di pagamento, come carte di credito, di debito e prepagate.

Guidati dai docenti Giuseppe Cocuzza e Antonio Raunisi e con il contributo del dott. Francesco Caragliano del Rotary Club, i ragazzi si sono distinti per preparazione e partecipazione, rispondendo in modo brillante a una serie di 28 domande tecncihe.