Barcellona Basket ko a Brindisi: sconfitta pesante e play-off rimandati

Serata da dimenticare per il Barcellona Basket, travolto dalla Dinamo Basket Brindisi con un netto 79-55. Una gara mai realmente in discussione, segnata da un crollo evidente sotto il profilo tecnico e mentale.

Un avvio difficile e senza ritmo

Fin dalle prime battute si è percepita la difficoltà del Barcellona nel trovare fluidità. L’intensità imposta da Brindisi ha subito messo in crisi i giallorossi, incapaci di costruire tiri puliti e di sviluppare un gioco efficace. La difesa aggressiva dei pugliesi ha chiuso ogni linea offensiva, costringendo i giallorossi a soluzioni forzate e poco lucide.

Brindisi dominante: difesa e triple decisive

I padroni di casa hanno trovato continuità offensiva, colpendo con precisione e aumentando progressivamente il divario. La pressione difensiva costante ha tolto sicurezza agli ospiti, apparsi spesso disorientati e poco presenti mentalmente.

Il break decisivo nel secondo quarto

Dopo un primo periodo equilibrato (15-12), la partita cambia volto nel secondo quarto. Brindisi piazza un parziale devastante di 28-12 che spezza definitivamente l’incontro. Il Barcellona accusa il colpo: poche idee, circolazione di palla quasi assente e difficoltà evidenti nel trovare soluzioni offensive.

Ripresa senza reazione

Nel secondo tempo il copione non cambia. Brindisi continua a spingere con energia, gestendo il vantaggio e mantenendo alte le percentuali al tiro.

Il Barcellona, invece, resta fuori ritmo e non riesce mai a rientrare davvero in partita, chiudendo il terzo quarto sotto 65-38.

L’ultimo periodo serve solo per le statistiche (14-17), con i padroni di casa in totale controllo fino alla sirena finale.

I protagonisti del match

Tra i migliori per Brindisi spiccano Gonzalez (17 punti), Di Ianni (14) e Stankovic (13), autori di una prestazione solida ed efficace.

Per il Barcellona, invece, la squadra paga una scarsa circolazione di palla (solo 4 assist), numerose palle perse (10) e una generale mancanza di intensità.

Play-off rimandati, ma ancora alla portata

La sconfitta pesa anche in ottica classifica. Il Barcellona Basket manca l’occasione di conquistare matematicamente i play-off, che sarebbero arrivati con una vittoria. Sono due i modi: attendere una sconfitta nei match di domani che coinvolgono Castellaneta o Milazzo oppure restano ancora due punti da conquistare: il prossimo match del 19 rappresenta l’ultima opportunità per centrare l’obiettivo e accedere automaticamente alla fase finale del campionato.

Tabellino

Dinamo Brindisi – Barcellona Basket 79-55

Parziali: 15-12, 28-12, 22-14, 14-17

Dinamo Brindisi: Greco 5, Costabile 6, Stankovic 13, Mazzeo 2, Paciulli 0, Pulli 0, Gonzalez 17, Di Ianni 14, Sapiega 12, Latchede Haidara 10.

Barcellona Basket: Okereke 6, Di Marzio 1, Aguzzoli 10, Malkic 1, Sebastianelli 13, Sindoni 0, Dancetovic 0, Cessel 13, Fraga 8, Galipò 0, Grivo 3.

Una battuta d’arresto netta, che impone riflessioni immediate: servirà una reazione concreta per non compromettere quanto costruito durante la stagione.