Asp Messina: inaugurate le Case di Comunità a Mistretta e S. Stefano di Camastra

Importante passo avanti per la sanità territoriale nella provincia peloritana. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha inaugurato due nuove Case di Comunità di tipo Spoke nei comuni di Mistretta e S. Stefano di Camastra, realizzate nell’ambito del PNRR.

Le nuove strutture nascono con l’obiettivo di rafforzare la rete sanitaria e territoriale, garantendo maggiore prossimità ai cittadina, integrazione tra i servizi e un approccio multidisciplinare all’assistenza.

Le Case di Comunità offriranno infatti una presa in carico completa e continuativa della persona, includendo anche un servizio di assistenza psicologica.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti i vertici della Direzione Strategica dell’Asp, i Sindaci dei due Comuni, Sebastiano Sanzarello per Mistretta e Francesco Re per S. Stefano, oltre alla Direttrice della UOC servizio di Psicologia, Nina Santisi.

Soddisfazione è stata espressa dalla Direzione Strategica dell’Asp, che ha sottolineato come queste aperture rappresentino il risultato di una programmazione attenta e di una sinergia tra istituzioni regionali e amministrazioni locali.

L’obiettivo dichiarato è quello di garantire a tutti i cittadini di Messina un accesso equo a percorsi di cura, prevenzione e assistenza di qualità, all’interno di strutture moderne e sempre più vicine ai bisogni del territorio.

Prossimi interventi nei Nebrodi

Il potenziamento dei servizi non si fermerà: nei prossimi mesi è prevista anche l’apertura degli Ospedali di Comunità nell’area dei Nebrodi, in particolare a S. Agata di Militello e Patti. Un ulteriore tassello che contribuirà a ridurre i ricoveri impropri e ad alleggerire la pressione sugli ospedali tradizionali.

Un progetto ambizioso che punta a costruire un sistema sanitario più vicino ai cittadini, più equo ed efficiente, in grado di rispondere in maniera concreta alle esigenze dell’intero territorio messinese.