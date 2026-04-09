Milazzo: gli studenti dell’Impallomeni brillano nelle competizioni di matematica e fisica

Ancora successi per l’Istituto “G.B. Impallomeni” di Milazzo, che si conferma tra le realtà scolastiche più attive e brillanti nel panorama delle competizioni scientifiche nazionali.

Gli studenti dell’Istituto hanno infatti ottenuto risultati di rilievo nei Giochi Matematici del Mediterraneo, nei Giochi di Archimede, nei Giochi Matematici della Bocconi e nel Campionato di Fisica.

Nel dettaglio, dopo aver superato le selezioni interne svoltesi tra novembre e dicembre, cinque studenti – Buccafusca, Alosi, Trio, Ciccola e D’Amico – hanno rappresentato la scuola nella finale d’area tenutasi a Patti il 7 marzo 2026.

Tra loro, Marco Buccafusca e Michele Ciccola sono riusciti a conquistare l’accesso alla finale nazionale, in programma il prossimo 3 maggio.

Ottime notizie anche dai Giochi di Archimede, prima fase delle Olimpiadi della Matematica: tutti e otto gli studenti partecipanti hanno superato la selezione d’istituto, accedendo così alla fase provinciale, svoltasi l’11 febbraio presso il Polo Papardo dell’Università di Messina.

Prestigioso traguardo anche nei Giochi Matematici della Bocconi, dove Michele Ciccola si è distinto conquistando la qualificazione alla finale nazionale, prevista per il 30 maggio, dopo aver superato le diverse fasi della competizione, inclusa la semifinale tenutasi a Barcellona Pozzo di Gotto.

Non meno significativi i risultati del Campionato di Fisica: dopo la prova di istituto del dicembre 2025, sei studenti – cinque titolari e una riserva – hanno ottenuto l’accesso alla fase provinciale, disputata a febbraio presso il Liceo “G. Seguenza” di Messina.

Grande la soddisfazione espressa dalla Dirigenza Scolastica e dal corpo docenti, che sottolineano come questi risultati siano il frutto di impegno, passione e di un percorso didattico attento alla valorizzazione delle eccellenze.

Sotto la guida della Dirigente Scolastica Francesca Currò, l’istituto continua a promuovere la partecipazione a competizioni di alto livello, considerate fondamentali per lo sviluppo delle competenze logico-matematiche e per la crescita culturale degli studenti.