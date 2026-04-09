Barcellona Basket, playoff sempre più vicini: vittoria contro Catanzaro per 84-73

Successo convincente tra le mura amiche per il Barcellona Basket, che davanti al proprio pubblico supera Catanzaro al termine di una gara intensa e ben gestita. Dopo un avvio equilibrato, i padroni di casa hanno preso progressivamente il controllo del match grazie ad una difesa solida, una buona gestione dei possessi e scelte offensive efficaci nei momenti chiave, costruendo un vantaggio mantenuto fino alla sirena finale.

Il resoconto del match

Primo quarto: l’inizio di gara è tutt’altro che semplice per il Barcellona, che fatica a trovare ritmo contro avversari subito aggressivi e ben organizzati sul piano difensivo. A rompere l’equilibrio iniziale è una tripla di Luzza, che porta gli ospiti in vantaggio. I padroni di casa rispondono però con lucidità: un appoggio di Malkic e un fallo subito da Fraga con i conseguenti tiri liberi portano il punteggio in parità. Nel finale, il Barcellona trova maggiore fluidità offensiva e chiude il primo periodo avanti 18-16.

Secondo quarto: nel secondo parziale Catanzaro fatica a concretizzare le occasioni, complice una difesa più attenta dei padroni di casa. A sbloccare il punteggio è una tripla di Dancetovic dopo appena un minuto di gioco. A metà quarto il vantaggio sale a +5, mentre nel finale il capitano Cessel sale in cattedra piazzando un parziale personale di 7 punti consecutivi. Il controllo del ritmo e una gestione ordinata dei possessi permettono a Barcellona di andare all’intervallo lungo sul 38-28.

Terzo quarto: al rientro dagli spogliatoi il Barcellona alza ulteriormente l’intensità, soprattutto in difesa. Dopo pochi minuti il vantaggio tocca i 12 punti, massimo scarto fino a quel momento. Catanzaro non molla e reagisce con due triple pesanti firmate da Luzza e Gaye, che riducono il gap e riaprono la gara. Tuttavia, i ragazzi di coach Bartocci mantengono la lucidità necessaria, evitando cali di concentrazione e continuando a gestire bene i possessi offensivi. Il terzo quarto si chiude sul 62-57.

Ultimo quarto: l’ultimo periodo si apre con Catanzaro ancora in scia, capace di portarsi fino al -3. Il Barcellona però non si disunisce: con pazienza costruisce buoni tiri e torna a +6 a metà quarto. La sirena finale sancisce il successo del Barcellona Basket per 84-73, al termine di una garaben gestita e meritatamente vinta.

Tabellino e parziali

Barcellona Basket: Okereke 2, Di Marzio, Aguzzoli 6, Malkic 12, Sindoni n.e., Dancetovic 10, Cessel 15, Fraga 17, Galipò 8, Grivo. All. Bartocci.

Basket Academy Catanzaro: Greco, Fomba, Battaglia 5, Tomcic 11, Gaye 9, Canestrari 3, Luzza 12, Okiljevic 8, Tyrtyshnyk 23, Giglio, Dozic 2. All. Sant’Ambrogio.

Parziali: 18-16, 38-28, 62-57, 84-73.

Arbitri: Barbagallo di Acireale e Shamsaddinlou di Messina.

Note: usciti per cinque falli Cessel e Luzza.