Il rispetto delle regole non lede la propria libertà di agire, ma la tutela

L’istituto “Copernico” da sempre attento alle problematiche inerenti il benessere della scolaresca, specie nella fascia adolescenziale, quella più fragile e incline a commettere ingenuamente infrazioni che possono nuocere alla propria e altrui incolumità, ha dedicato, nel corso degli ultimi anni, vari incontri con enti locali e istituzioni per sensibilizzare la popolazione scolastica dell’Istituto sull’educazione stradale, ma soprattutto a rispettare le regole a 360°. In uno dei tanti incontri destinati agli alunni del Biennio del Liceo Scientifico Scienze Applicate, tenutosi nell’Aula Magna dell’Istituto, hanno relazionato rappresentanti del Lions Club di Barcellona P.G., della Compagnia dei Carabinieri di Barcellona P.G. e il Direttore del Pronto soccorso dell’ospedale di Milazzo.

Sul tema della legalità sono state affrontate diverse tematiche tra cui come procedere a denunciare atti di bullismo e cyberbullismo analizzando anche le eventuali sanzioni definite dal c.p. (codice penale) ovvero la reclusione, la multa o altre misure alternative come lavori socialmente utili e, nel caso di minori, percorsi temporanei di affidamento ai servizi sociali.

Per mantenere l’ordine e la giustizia è basilare rispettare le regole che oltretutto servono a evitare ingiustizie, prepotenze e violenze. Il rispetto dei diritti altrui, osservando le leggi garantisce la libertà e la sicurezza di tutti, infatti la legalità non è solo seguire superficialmente le leggi, ma interiorizzarle affinché diventino un abito mentale che si esplica nel modo di vivere con rispetto, responsabilità e giustizia.

Intrinseci e trasversali ai temi sulla legalità, l’importanza della tutela della salute, della donazione del sangue e di essere pronti a saper effettuare manovre salvavita in caso di arresto cardiaco.

Sulla donazione del sangue è stato spiegato quanto sia un gesto prezioso e generoso per salvare la vita di molte persone, in situazioni di emergenza, come incidenti o gravi malattie.

Il Direttore del Pronto soccorso dell’ospedale di Milazzo ha approfondito l’enorme complessità inerente al funzionamento del Pronto soccorso, il reparto ospedaliero dedicato alle emergenze, dove medici e infermieri devono agire rapidamente per curare i pazienti in condizioni critiche. Inoltre, sono state commentate agli alunni presenti le slide con i traumi più comuni degli incidenti stradali, sottolineandone la gravità e la tempistica di guarigione.

Infine sono state illustrate tramite un video le manovre salvavita come il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca, rimarcando l’importanza di sapere come comportarsi in situazioni di emergenza, anche solo per contattare i soccorsi in modo corretto.

L’incontro si è concluso con una riflessione sull’importanza di rispettare le regole e di prendersi cura della propria salute e di quella degli altri, specificando come il binomio di legalità e benessere rappresenti le fondamenta per costruire una società più giusta, sicura e responsabile.