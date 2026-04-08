Basket: l’intervista pre-partita a Giorgio Galipò

Il Barcellona Basket sta attraversando un momento particolarmente positivo della stagione, consolidando la propria posizione in classifica grazie a una striscia di quattro vittorie consecutive che alimenta concretamente le ambizioni di accesso ai playoff.

Questa sera, al PalAlberti, è in programma un nuovo confronto cruciale contro Basket Academy Catanzaro: una sfida che richiederà elevata intensità agonistica, solidità difensiva e un approccio mentale determinato, oltre al fondamentale supporto del pubblico di casa.

Ai microfoni di 24live, nell’intervista pre-partita, il playmaker Giorgio Galipò ha evidenziato come la squadra abbia affrontato con grande attenzione ogni aspetto della preparazione tecnico-tattica in vista della gara.

Ha inoltre rimarcato il valore dei playoff come obiettivo concreto e altamente significativo, non solo per il percorso sportivo del gruppo, ma anche per il consolidamento e la crescita dell’intera realtà societaria.