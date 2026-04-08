Barcellona, Play Volley in Final Four Under 19: vittoria sul Volley Pachino

Grande risultato per la Play Volley Barcellona, che conquista l’accesso alla Final Four regionale Under 19 grazie alla vittoria per 3-0 contro il Volley Pachino.

Un successo importante che conferma la crescita della squadra barcellonese, protagonista nel panorama della pallavolo giovanile siciliana.

Vittoria decisiva all’Aia Scarpaci

La gara, disputata all’Aia Scarpaci, ha visto la formazione guidata da coach Enza Torre imporsi con autorevolezza, nonostante qualche difficoltà legata alle condizioni fisiche non ottimali di alcuni atleti.

Dopo un primo set dominato, la partita si è fatta più equilibrata, con un secondo set combattuto e un terzo set decisivo ai vantaggi (26-24), chiuso al secondo match point. Un finale intenso che ha premiato la determinazione dei padroni di casa.

Play Volley tra le migliori quattro della Sicilia

Con questo successo, la Play Volley conquista il pass per la Final Four Under 19, in programma il 27 aprile a Modica, dove si assegnerà il titolo regionale.

Un traguardo prestigioso per una squadra già campione territoriale in carica, che continua il proprio percorso di crescita e conferma il ruolo centrale della pallavolo barcellonese nel contesto regionale.

Al termine del match, grande entusiasmo tra atleti, staff e tifosi, che hanno sostenuto la squadra per tutta la gara. La società ha voluto ringraziare anche l’assessore allo Sport Roberto Molino, “per la presenza e il sincero sostegno ai nostri ragazzi”.

Obiettivo titolo regionale

Adesso l’attenzione è tutta rivolta alla fase finale: nelle prossime settimane lo staff lavorerà per recuperare gli atleti acciaccati e arrivare nelle migliori condizioni alla Final Four.

La Play Volley Barcellona si prepara così a sfidare le migliori squadre siciliane con un obiettivo chiaro: giocarsi fino in fondo il titolo regionale Under 19.