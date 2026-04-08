Barcellona, Consiglio comunale: questa sera l’ultima seduta

Il civico consesso di Barcellona Pozzo di Gotto si riunisce per l’ultima seduta ordinaria prima dei 45 giorni di attività ridotta che precederanno le elezioni. Oggi, 8 aprile 2026, alle ore 19 l’ultimo passaggio in aula del Consiglio comunale prevederà numerosi punti all’Ordine del Giorno.
L’Ordine del Giorno dell’ultima seduta
Convocata dal presidente del Consiglio Angelo Paride Pino, l’assemblea discuterà ben sette punti, a cui si aggiunge l’integrazione di un provvedimento presentata nella giornata di ieri, 7 aprile 2026.
I punti all’Ordine del Giorno, sottoposti all’approvazione, saranno i seguenti:
- Presa d’atto e adozione della proposta di deliberazione della Giunta comunale del 25 agosto 2025, riguardante il Piano di utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM);
- definizione agevolata delle entrate comunali secondo la normativa nazionale;
- variazione urgente al bilancio provvisorio per interventi all’impianto sportivo PalAlberti dell’importo complessivo di euro 150.000,00 e previsione quota di co-finanziamento;
- Variazione urgente di bilancio provvisorio in corso di gestione per utilizzo e programmazione fondi PON INCLUSIONE AV/2016 per PAL 2019 (Piano di attuazione locale del Fondo povertà) per un totale di euro 139.170,67. Si tratta di risorse destinate alle politiche di inclusione sociale;
- istituzione e regolamentazione del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale;
- approvazione regolamento del Garante per le persone con disabilità;
- variazione di bilancio per servizio di esternalizzazione Asilo Nido Panteini nell’anno educativo 2025/2026 (euro 59.417,28).
Ordine del Giorno Aggiuntivo: l’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche
Un punto aggiuntivo, integrato con un provvedimento di ieri, 7 aprile 2026, riguarda invece l’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2026/2028, con schema dei lavori predisposti dal VI Settore dell’Ente comunale ed adottati dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 88 del 02/04/2026.