Barcellona, Asd Or.Sa. Basket: il settore giovanile viaggia a gonfie vele

Una serie di risultati positivi per l‘Asd Or.Sa. Basket Barcellona, che dimostrano la crescita del settore giovanile della società, da anni impegnata nella crescita di giovani talenti locali.

Under 13 e Under 14: gli orsacchiotti vincitori del torneo

La società giallorossa ha partecipato nella scorsa settimana con la propria formazione Under 13 al Torneo delle Stelle organizzato dalla società Stelle Marine Basket e di scena al Pala Assobalneari di Ostia Lido (RM). Nella prima giornata gli orsacchiotti hanno sconfitto 70-54 i pari età della Stella Azzurra Viterbo, per poi perdere di un solo punto dopo un supplementare 66-65 contro il Basket Primavalle. Nella seconda giornata è arrivato un successo sui padroni di casa della Stelle Marine Basket con il punteggio di 66-61, che ha permesso all’Or.Sa. Basket di accedere alla finalissima del giorno successivo contro il Basket Primavalle, vinta poi con il punteggio di 85-71 che ha incoronato gli orsacchiotti vincitori del torneo.

Anche la formazione Under 14 sta continuando il proprio percorso di crescita, ben figurando nel girone messinese dove si trova attualmente al terzo posto in classifica con un bottino di 12 vittorie e di sole 3 sconfitte.

Under 15 d’Eccellenza seconda classificata nella prima fase di campionato

La formazione Under 15 d’Eccellenza, che da questa stagione sportiva è targata Bontà Infinite, ha chiuso la prima fase del campionato Interregionale Sicilia-Calabria al secondo posto in classifica. Nella fase a orologio gli orsacchiotti hanno compiuto un percorso netto di 4 vittorie su 4 gare disputate, vincendo il girone e qualificandosi alle Final Four che mettono in palio il titolo regionale di categoria oltre che i pass per le successive fasi interregionali con vista sulle finali nazionali di Udine.

Questo gruppo di cestisti barcellonesi e locali, per il terzo anno consecutivo tra i primi quattro quintetti della Sicilia, affronterà in semifinale il Trapani Shark in quella che ormai è una classica della pallacanestro giovanile siciliana (in passato l’Or.Sa. Basket e l’allora Pallacanestro Trapani si sono spesso affrontate tra Under 18 e Under 20, anche in gare che mettevano in palio il titolo regionale di categoria). La gara di andata si svolgerà giovedì 9 aprile alle ore 18 al PalaShark di Trapani, il ritorno invece è previsto sabato 11 aprile alle ore 19 al PalAlberti di Barcellona Pozzo di Gotto, con gli orsacchiotti che godranno del fattore campo nella gara di ritorno sia in semifinale sia nell’eventuale finale regionale.

Ottimo campionato per l’Under 17 d’Eccellenza e centralità del Minibasket

Anche la formazione Under 17 d’Eccellenza ha disputato un ottimo campionato. Dopo aver concluso la prima fase al quinto posto in classifica, gli orsacchiotti si sono tuffati nella seconda fase del campionato denominata “Coppa Sicilia” nella quale stanno ben figurando con un percorso di 3 vittorie e 1 sola sconfitta. La prossima sfida è in programma oggi pomeriggio al PalAlberti alle ore 17 contro i pari categoria dell’Alfa Catania.

Centrale è anche il settore Minibasket, da anni fiore all’occhiello del settore giovanile dell’Or.Sa. Basket con oltre 100 iscritti che partecipano ai corsi con tanta passione e divertimento.