Santa Lucia si stringe attorno ad Antonio, caduto dal balcone il giorno di Pasquetta

Durante una giornata di festeggiamenti, ieri a Pasquetta, Antonio Salvo, 31 anni, è rimasto gravemente ferito, dopo una caduta dal balcone in un’abitazione a Gualtieri Sicaminò.

Tutti lo descrivono come un ragazzo solare, rispettato e profondamente legato alla sua comunità. Antonio, infatti, è chiamato “Musulinu” dagli amici, un giovane che lavora come giuntista di fibra ottica e che coltiva la passione per la musica, facendo parte del gruppo “Coppola Nera”. In queste ore si sta registrando una forte ondata di vicinanza attorno al giovane e alla sua famiglia. In particolare, l’amministrazione comunale di Santa Lucia del Mela, guidata dal sindaco Matteo Sciotto, ha scelto di parlare con un linguaggio semplice e diretto, in un messaggio pubblico, Antonio viene descritto come uno di quei ragazzi “che illuminano una comunità senza nemmeno rendersene conto”, capace di lasciare un segno autentico nelle relazioni quotidiane.

Dopo l’incidente, Antonio è stato trasferito in elisoccorso al Policlinico di Messina, dove si trova ricoverato in rianimazione, in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi: trauma cranico e facciale, emorragie e fratture multiple, tra cui quella del bacino. È attualmente in coma farmacologico, in attesa di ulteriori valutazioni mediche.

Nel frattempo, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. L’ipotesi prevalente, allo stato attuale, resta quella di una caduta accidentale.