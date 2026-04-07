Barcellona Basket: domani l’importante sfida contro Catanzaro

Vigilia di gara carica di entusiasmo e aspettative per il Barcellona Basket, che domani sera tornerà in campo al PalAlberti per affrontare il Basket Academy Catanzaro in un match cruciale della stagione.

La società giallorossa ha voluto lanciare un forte appello alla città e ai propri tifosi, chiamati a sostenere la squadra in un momento decisivo del campionato.

Il clima è positivo dopo le ultime prestazioni:

“Arriviamo a questa partita dopo quattro vittorie consecutive, frutto del lavoro e della compattezza di un gruppo che non ha mai smesso di credere nei propri mezzi. Adesso siamo a un passo da un traguardo importante e vogliamo giocarci tutte le nostre carte.”

Un segnale importante arriva anche dalla risposta del pubblico: sono già 400 i biglietti venduti in prevendita, segno di una crescente partecipazione e di un entusiasmo che rappresenteranno una grande spinta per la squadra.

Il PalAlberti si è infatti rivelato un fattore determinante nelle ultime gare casalinghe, come sottolineato dal club:

“Il sostegno die nostri tifosi è stato determinante lungo tutto il percorso. Abbiamo bisogno di un palazzetto pieno, capace di trasmettere energia e spingere la squadra oltre ogni difficoltà.”

L’obiettivo è chiaro: trasformare ancora una volta l’impianto di casa in un vero e proprio fortino: