Barcellona: il contest “Figli delle Stelle” diventa ponte per il Mish Mash Festival

Si è svolta ieri sera, nella cornice del “Prenditempo Wine Pub” di via Longo, la settima edizione del contest musicale “Figli delle Stelle”, un appuntamento che negli anni si è ritagliato uno spazio importante per la promozione della musica indipendente, in particolare quella proveniente dalla Sicilia.

La novità principale di questa edizione riguarda il numero dei vincitori: non più due, come negli anni precedenti, ma tre. Per scegliere chi potrà salire sul palco del Mish Mash Festival, sono state previste tre modalità di selezione: un vincitore è stato scelto dal pubblico, uno dalla direzione artistica e uno dagli artisti stessi.

Una formula pensata per dare spazio a più punti di vista differenti e rendere il risultato finale il più rappresentativo possibile della qualità e dell’identità dei progetti in gara.

I partecipanti al contest

A partecipare al contest quest’anno sono stati:

Rora

Piazza Trento’s

Esdra

Doui

Claudio Covato

Aura

Luisiana

Moyre

Zzanne

Mikah Maquà

I tre vincitori del contest avranno l’opportunità di esibirsi durante le tre serate del Mish Mash Festival, in programma il 10-11-12 agosto al Castello di Milazzo.

La scelta dei partecipanti al contest non è casuale: vengono selezionati progetti artistici in linea con lo spirito e la proposta musicale del Mish Mash.

Alla base del progetto “Figli delle Stelle” c’è la consapevolezza delle difficoltà che i progetti indipendenti in Sicilia incontrano nel trovare spazi, visibilità e occasioni per esibirsi.

L’iniziativa è anche il risultato di un incrocio di associazioni e realtà culturali del territorio, in particolare tra Barcellona e Furnari, a dimostrazione di come la collaborazione tra diverse realtà locali possa generare opportunità reali per i giovani musicisti e per tutta la scena indipendente.