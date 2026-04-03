La processione delle Varette annullata per maltempo: non accadeva da circa cinquant’anni

Una notizia che rattrista l’intera comunità: la tradizionale processione delle Varette, uno dei momenti più sentiti della Settimana Santa, è stata annullata a causa del maltempo. Le condizioni meteorologiche avverse, con pioggia intensa, hanno reso impossibile garantire la sicurezza dei portatori, dei figuranti e dei numerosi fedeli che ogni anno assistono alla suggestiva rievocazione della Via Crucis.

La decisione, presa in accordo tra le confraternite organizzatrici, il clero e le autorità locali, è stata definita dolorosa ma inevitabile. Purtroppo, l’evento non potrà essere rinviato, poiché la complessa macchina organizzativa e il calendario liturgico della Settimana Santa non consentono di trovare una nuova data utile nei prossimi giorni.

A memoria d’uomo, non accadeva da circa cinquant’anni che la processione venisse sospesa del tutto. Un fatto che sottolinea l’eccezionalità della situazione e accentua il dispiacere dei tanti devoti che, ogni anno, attendono con emozione il passaggio delle storiche vare per le vie del centro cittadino.

La processione delle Varette, che rievoca con intensità e realismo i momenti della Passione di Cristo, rappresenta da generazioni un patrimonio spirituale e culturale insostituibile per Barcellona Pozzo di Gotto. Anche se le statue resteranno quest’anno custodite nelle rispettive chiese, le confraternite invitano i fedeli a vivere ugualmente il Venerdì Santo nella preghiera e nella riflessione, mantenendo viva la devozione e il significato più profondo di questa antica tradizione.