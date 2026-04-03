Dusty, le variazioni nella raccolta differenziata a Pasquetta

In occasione delle festività pasquali, ed in particolare della giornata festiva di lunedì 6 aprile, di concerto con le amministrazioni comunali, Dusty ha programmato delle variazioni nel calendario dei servizi di igiene ambientale e di ritiro della raccolta differenziata.

Per tutti i giorni non festivi successivi alla data indicata, il servizio di raccolta dei rifiuti verrà svolto regolarmente secondo calendario.

Sospesa raccolta rifiuti a Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore. A Santa Teresa di Riva, invece, spazzamento garantito

Lunedì 6 aprile, in occasione della Pasquetta, nei comuni di Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore saranno sospesi tutti i servizi di igiene ambientale e di raccolta differenziata dei rifiuti: non saranno garantiti né il porta a porta né lo spazzamento. Sospeso anche il ritiro dei rifiuti ingombranti. Non sarà attivo il Numero verde e, ove presenti, non saranno aperti al pubblico i Centri Comunali di Raccolta.

In quella stessa giornata, invece, a Santa Teresa di Riva Dusty garantirà lo spazzamento delle strade. Tutti gli altri servizi saranno sospesi: il loro recupero avverrà secondo il calendario di raccolta.